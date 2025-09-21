Il ritorno di Lookman L’Atalanta lo riaccoglie per la sfida al Torino Juric conferma | Ci sarà

Ademola Lookman è di nuovo a disposizione dell’ Atalanta per la sfida di questo pomeriggio alle 15, all’Olimpico contro il Torino. Curiosamente, anche un anno fa il suo campionato era iniziato alla quarta, dopo il mini ammutinamento post-ferragostano per cercare di essere ceduto al Paris Saint-Germain, chiedendo di saltare la prima trasferta a Lecce. Poi la società scelse di tenerlo fuori proprio dalla trasferta di Torino e da quella di San Siro contro l’Inter, pagando un tributo di punti con due sconfitte. L’eroe di Dublino rientrò solo alla quarta, alla sua maniera, segnando subito il gol vittoria nel 3-2 casalingo contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il ritorno di Lookman. L’Atalanta lo riaccoglie per la sfida al Torino. Juric conferma: "Ci sarà»

In questa notizia si parla di: ritorno - lookman

Napoli – Lookman, ritorno di fiamma: c’è un caso specifico

Nkunku Inter, possibile ritorno di fiamma dopo il rifiuto dell’Atalanta per Lookman? Le ultime sul centravanti

Openda Inter, ritorno di fiamma dopo la frenata per Lookman: lui il primo nome nella lista delle alternative?

A poche ore dalla sfida Torino-Atalanta, arriva uno striscione di protesta contro Lookman. Nonostante il ritorno in gruppo, alcuni tifosi non hanno perdonato l'attaccante nigeriano per il suo comportamento, ? - facebook.com Vai su Facebook

“11 reintegrato ma per noi rimani ingrato”: i tifosi dell’Atalanta contro il ritorno di #Lookman Nello striscione all'esterno del centro sportivo, il numero di maglia dell'attaccante è stato barrato da una croce. Lookman ci sarà domani contro il Torino. - X Vai su X

Il ritorno di Lookman. L’Atalanta lo riaccoglie per la sfida al Torino. Juric conferma: "Ci sarà» - Il tecnico: "Giocherà dall’inizio o a gara in corso, anche se è in debito d’ossigeno". Da msn.com

Calciomercato Atalanta News/ Lookman torna a Bergamo, possibile ritorno anche per Hojlund (19 agosto 2025) - Dopo un lungo mese la telenovela del calciomercato Atalanta è giunta ad una fine definitiva con Ademola Lookman che nella mattinata di oggi è tornato a Bergamo dove si riunirà con la squadra e ... Come scrive ilsussidiario.net