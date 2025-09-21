Il Regno Unito riconosce lo Stato di Palestina | l' annuncio di Starmer

Il premier britannico, Keir Starmer, ha annunciato che Londra riconosce formalmente lo Stato palestinese. “Oggi, per ravvivare la speranza di pace per i palestinesi e gli israeliani e una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina”, ha annunciato in una dichiarazione diffusa su X. In un videomessaggio che accompagna il post, Starmer afferma che la mossa rientra in un processo volto a porre fine al conflitto a Gaza e a promuovere una pace duratura tra Israele e Palestina. Sebbene si tratti di una mossa prevalentemente simbolica è comunque un momento storico, poiché il Regno Unito gettò le basi per la creazione dello Stato di Israele quando, nel 1917, controllava quella che allora era conosciuta come Palestina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Regno Unito riconosce lo Stato di Palestina: l'annuncio di Starmer

regno - unito

