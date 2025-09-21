Il Regno Unito riconosce lo Stato di Palestina l’annuncio di Starmer | Le persone meritano di vivere in pace

“Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina”. Lo ha annunciato il premier britannico Keir Starmer su X. “Persone comuni, israeliani e palestinesi, meritano di vivere in pace, per cercare di ricostruire le loro vite libere da violenza e sofferenze”, ha spiegato Starmer L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Regno Unito riconosce lo Stato di Palestina, l’annuncio di Starmer: “Le persone meritano di vivere in pace”

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina - Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina e anche il Portogallo si appresta a farlo, alla vigilia della settimana di Alto livello dell'Assemblea generale dell'Onu. Lo riporta ansa.it

Canada, Regno Unito e Australia riconoscono lo «Stato di Palestina». Netanyahu: «Combatteremo gli appelli» - «Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno ... msn.com scrive