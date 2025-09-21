Londra, 21 settembre 2025 – Regno Unito, Canada e Australia hanno annunciato il riconoscimento formale dello Stato di Palestina. A Londra, il premier Keir Starmer ha diffuso su X un messaggio e un video di sei minuti per spiegare le ragioni politiche e di sicurezza della decisione: “Per ravvivare la speranza di pace per i palestinesi e gli israeliani, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina”. Starmer ha insistito sul fatto che il riconoscimento “ non è una ricompensa per Hamas ”, ribadendo che il movimento islamista è già prescritto e sanzionato da Londra e annunciando nuove misure verso “altre figure di Hamas” nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it