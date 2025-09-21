Il rave party abusivo di Ribera | sgomberata la spiaggia 200 giovani lasciano l' area

È stata sgomberata la spiaggia - tra Piana Grande e Verdura, a Ribera - dove era stato organizzato, e da tempo, il rave party abusivo. La trattativa fatta ieri da polizia e carabinieri, che hanno anche staccato il gruppo elettrogeno, è andata in porto. La maggior parte dei circa 200 giovani. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it