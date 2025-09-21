Il rave party abusivo di Ribera | sgomberata la spiaggia 200 giovani lasciano l' area
È stata sgomberata la spiaggia - tra Piana Grande e Verdura, a Ribera - dove era stato organizzato, e da tempo, il rave party abusivo. La trattativa fatta ieri da polizia e carabinieri, che hanno anche staccato il gruppo elettrogeno, è andata in porto. La maggior parte dei circa 200 giovani. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: rave - party
Rave party abusivo a Ribera, intervento delle forze dell’ordine - La zona interessata è adesso presidiata da polizia e carabinieri, intervenuti dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti ... Si legge su msn.com
Rave party in Sicilia, sul posto le forze dell’ordine - 150 persone stanno partecipando a un rave party in corso dalla scorsa notte a Piana Grande, località balneare del comune di Ribera in provincia di Agrigento. Secondo strettoweb.com