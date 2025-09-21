Il racconto di una storia illustre | ecco il docufilm Memorie di Carta

Dalla magia delle Cartiere di Fabriano, patrimonio vivo di storia, arte e ingegno italiano prende vita ‘ Memorie di Carta ’, il nuovo film documentario che racconta la storia illustre di questa eccellenza simbolo di avanzato disegno industriale e sociale. L’opera verrà proiettata in anteprima oggi (ore 17 e ore 18.30) nella Sala Forme del complesso storico delle Cartiere Miliani, sede della Fondazione Fedrigoni Fabriano, in viale Pietro Miliani 3133. Il docufilm di 60 minuti, prodotto da Silvia Innocenzi e Giovanni Saulini per Alfa Multimedia, è stato scritto dalla regista Francesca Muci in collaborazione con Federica Tudisco e realizzato con il sostegno di Regione, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

