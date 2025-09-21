Il racconto di una storia illustre | ecco il docufilm Memorie di Carta
Dalla magia delle Cartiere di Fabriano, patrimonio vivo di storia, arte e ingegno italiano prende vita ‘ Memorie di Carta ’, il nuovo film documentario che racconta la storia illustre di questa eccellenza simbolo di avanzato disegno industriale e sociale. L’opera verrà proiettata in anteprima oggi (ore 17 e ore 18.30) nella Sala Forme del complesso storico delle Cartiere Miliani, sede della Fondazione Fedrigoni Fabriano, in viale Pietro Miliani 3133. Il docufilm di 60 minuti, prodotto da Silvia Innocenzi e Giovanni Saulini per Alfa Multimedia, è stato scritto dalla regista Francesca Muci in collaborazione con Federica Tudisco e realizzato con il sostegno di Regione, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: racconto - storia
"Vi racconto la storia di Alessandro, mio figlio scomparso"
Il musicista scrittore: "Racconto la storia del batterista smemorato"
Rifiuti industriali, pakistani sfruttati, il clan della camorra. Vi racconto una storia nera (con nomi e cognomi)
Un pomeriggio a lezione di storia, rapiti dal racconto di Andrea Frediani #quellavoltainlibreria #eventi Newton Compton editori Centro Commerciale I Granai - facebook.com Vai su Facebook
Il racconto di una storia illustre: ecco il docufilm Memorie di Carta; Dal 5 luglio ad Alghero Cinema delle Terre del Mare; Sardegna sul grande schermo: il film sul pastore Ovidio Marras apre la Festa del cinema di Roma.
Tutto pronto per la première di “Memorie di Carta”, il docufilm che celebra la storia delle cartiere di Fabriano - Le due proiezioni previste, aperte al pubblico, fino ad esaurimento posti, verranno precedute da un ... Come scrive cronachefermane.it
La storia in un docufilm. Un racconto per la città: "Sogno di acqua e fuoco" - Spesso si parla di memoria, ma lo si fa pensando sempre ai grandi eventi della storia dimenticandosi invece di tutto quello che va a costituire per esempio l’identità di una città. Scrive lanazione.it