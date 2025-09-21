Il protagonista di questo giallo originale è un naso un professionista in grado di ricreare qualsiasi aroma annusandolo Per questo verrà ingaggiato da un’azienda segreta che usa mezzi equivoci per soddisfare facoltosi clienti

È nato un nuovo genere: il thriller olfattivo. L’esordio dell’esperto di profumi francese Paul Richardot, Fragrancia, è un giallo la cui soluzione finale passa attraverso un odore e in cui l’eroe-investigatore di turno è, ufficialmente, un aromaterapeuta. UmbriaLibri 2025, si riflette sugli «Stati di natura» X Leggi anche › 4 libri (thriller) da leggere In realtà il giovane Hélias è in grado di ricreare qualsiasi aroma semplicemente annusandolo ed è un apprendista “naso”. Lavora per Fragrancia, un’azienda segreta che offre a clienti facoltosi la possibilità di immergersi nel passato in modo ultra-realistico attraverso profumi, odori e l’aiuto di una sostanza psicotropa proibita, la Svm, che ormai viene spacciata anche da laboratori clandestini illegali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

