Il protagonista di questo giallo originale è un naso un professionista in grado di ricreare qualsiasi aroma annusandolo Per questo verrà ingaggiato da un’azienda segreta che usa mezzi equivoci per soddisfare facoltosi clienti

È nato un nuovo genere: il thriller olfattivo. L’esordio dell’esperto di profumi francese Paul Richardot, Fragrancia, è un giallo la cui soluzione finale passa attraverso un odore e in cui l’eroe-investigatore di turno è, ufficialmente, un aromaterapeuta. UmbriaLibri 2025, si riflette sugli «Stati di natura» X Leggi anche › 4 libri (thriller) da leggere In realtà il giovane Hélias è in grado di ricreare qualsiasi aroma semplicemente annusandolo ed è un apprendista “naso”. Lavora per Fragrancia, un’azienda segreta che offre a clienti facoltosi la possibilità di immergersi nel passato in modo ultra-realistico attraverso profumi, odori e l’aiuto di una sostanza psicotropa proibita, la Svm, che ormai viene spacciata anche da laboratori clandestini illegali. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Una giovane donna si toglie la vita lasciando un biglietto d’addio. Ma i familiari non credono al suicidio e incaricano delle indagini una nuova protagonista del giallo: Bea Navarra. Il suo mestiere? Grafologa forense, proprio come la sua autrice
La Signora in giallo, il remake si farà. Lo conferma la nuova protagonista, Jamie Lee Curtis
Firenze protagonista in edicola! Dopo Omicidio al lampredotto (giunto ormai alla quarta ristampa) e dopo il racconto L'ultima volta che vidi Leone Serafini uscito a giugno sul Giallo Mondadori Classici, torno con un nuovo omaggio alla mia città: "Rena, sudor