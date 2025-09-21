Il processo Keu in aula | Riflettori restino alti
Il processo Keu è pronto ad entrare nel vivo. Lo farà il 3 ottobre con la discussione degli abbreviati richiesti da quattro dei 24 imputati e sei società di cui la procura antimafia di Firenze chiede il rinvio a giudizio. E sull’inchiesta e sul processo keu torna a prendere posizione Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega, già presidente della commissione d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose. "Ancora un’udienza, nell’ambito dell’inchiesta Keu, un processo molto importante e che, per la copiosità e complessità dei documenti da analizzare, si prevede piuttosto lungo – dice Meini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
