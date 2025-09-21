Il principe Harder ribalta l' Entella! Primo successo stagionale per il Padova in Serie B

Il principe e i tre punti. All’Euganeo è una notte che sa di liberazione. Il Padova rompe gli argini, rimonta l'Entella grazie a Bortolussi e Jonas Harder grazie ad una ripresa da urlo e in superiorità numerica per il doppio giallo di Tiritiello. Scacciati via i fantasmi estivi? Forse no, ma il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

