Il principe Harder ribalta l' Entella! Primo successo stagionale per il Padova in Serie B
Il principe e i tre punti. All’Euganeo è una notte che sa di liberazione. Il Padova rompe gli argini, rimonta l'Entella grazie a Bortolussi e Jonas Harder grazie ad una ripresa da urlo e in superiorità numerica per il doppio giallo di Tiritiello. Scacciati via i fantasmi estivi? Forse no, ma il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: principe - harder
Due grandi eventi di politica internazionale nel menù di Nessun Luogo è Lontano. A Windsor, Re Carlo e il principe William hanno ricevuto Donald Trump con una cerimonia sfarzosa, secondo il costume britannico. Cresce l’attesa per il bilaterale del president - facebook.com Vai su Facebook
Il principe Harder ribalta l'Entella! Primo successo stagionale per il Padova in Serie B.
Padova-Virtus Entella 2-1: prima vittoria in campionato allo stadio Euganeo - Partita tesa e molto spigolosa, primo tempo in svantaggio: il cartellino giallo a Tiritiello in apertura di secondo tempo per spostare gli equilibri ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it