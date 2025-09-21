Il primo “Pride“ in Valtellina . Milleseicento sfilano in città.

Il successo ha la forma dell’arcobaleno disegnato sulla guancia di Rosa, al Pride con mamma, papà e fratellino (una famiglia "normale", insomma). Il successo è il movimento sinuoso dello strascico dell’abito a sirena di un corazziere dai capelli color platino, il tenersi per mano di due sessantenni canuti, le studentesse delle superiori che paiono uscite da un manga. L’obiettivo è stato centrato. In 1.600, almeno (questi i numeri della Questura, gli organizzatori azzardano anche duemila) hanno demolito a colpi di colori, musica e allegria i mugugni (rigorosamente social) di chi in questi mesi ha tentato in ogni modo (che poi in definitiva è la declinazione di un unico sentimento, l’intolleranza) di affossare il primo Pride della provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

