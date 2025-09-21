Il primo pensiero di Leclerc a Baku è per Sainz | in radio la domanda spiazzante sull'ex Ferrari
Al termine del Gran Premio d'Azerbaijan il pilota di Maranello chiede al suo team informazioni sull'ex compagno di scuderia che è salito sul podio. Quel che dice gli esce dal cuore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: primo - pensiero
Bambino scomparso a Ventimiglia, la madre: “Aveva fame, il primo pensiero sono stati gli Oreo”
Politano: «Ho fatto un bel gol, adesso il primo pensiero è solo quello di riposarci»
Alcaraz in finale con Sinner a Cincinnati ma il primo pensiero è per Zverev: “Mi sento male”
Oggi il mio primo pensiero social va con affetto a don Pietro Sacchi, parroco orionino della chiesa di San Pietro Apostolo a Voghera, in occasione di un compleanno importante. Oggi don Pietro ha mezzo secolo (ed è solo il primo mezzo secolo!). Don Pietro è - facebook.com Vai su Facebook
Il primo pensiero di Leclerc a Baku è per Sainz: in radio la domanda spiazzante sull'ex Ferrari; Baku, analisi gara: una Ferrari allo sbando cola a picco - Commento - Formula 1; F1, GP dell'Azerbaijan: doppietta Ferrari nelle seconde libere, Hamilton primo davanti a Leclerc.
Il primo pensiero di Leclerc a Baku è per Sainz: in radio la domanda spiazzante sull’ex Ferrari - Al termine del Gran Premio d'Azerbaijan il pilota di Maranello chiede al suo team informazioni sull'ex compagno di scuderia che è salito sul podio ... Scrive fanpage.it
F1 GP Baku | Ferrari, la delusione di Leclerc: “Siamo partiti troppo indietro per colpa mia” - La Ferrari ha avuto l'ennesimo weekend disastroso di questa stagione fallimentare, con il monegasco che fa mea culpa per il risultato delle qualific ... Come scrive msn.com