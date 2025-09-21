Il primo gol di Okafor in Premier League con il Leeds | VIDEO

Noah Okafor, ex attaccante del Milan, ha siglato ieri il suo primo gol in Premier League con la maglia del Leeds. Ecco il video della rete nella partita in trasferta contro il Wolverhampton. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Primo gol in Premier League con i Leeds di Okafor; Premier League, risultati e highlights della 5^ giornata; Wolves 1-3 Leeds United: Calvert-Lewin apre le marcature mentre i visitatori infliggono maggiore sofferenza a Pereira.

