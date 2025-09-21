Il primo gol di Okafor in Premier League con il Leeds | VIDEO
Noah Okafor, ex attaccante del Milan, ha siglato ieri il suo primo gol in Premier League con la maglia del Leeds. Ecco il video della rete nella partita in trasferta contro il Wolverhampton. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: primo - okafor
