Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.724 per la benzina, 1.653 per il diesel, 0.710 per il gpl, 1.452 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 21 settembre 2025 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

In questa notizia si parla di: prezzo - benzina

Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi 02 luglio 2025

Scende il prezzo medio, benzina al self 1,738 euro al litro

Scende il prezzo medio, benzina al self 1,738 euro al litro

Qe, prezzo benzina self sale a 1,720 euro al litro. Servito a 1,863 euro al litro #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X

Jaecoo 7 Benzina 1.6 – Super Prezzo € 30.900 Auto nuova disponibile dal 30/09 Prezzo di listino: € 38.900 Disponibile in vari colori Occasione unica per chi cerca un SUV moderno, ricco di tecnologia e dal design elegante! Scopri di più su verauto - facebook.com Vai su Facebook

Il prezzo dei carburanti in Sardegna oggi 20 settembre 2025: benzina, diesel e gpl; Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi; Il prezzo dei carburanti in Campania oggi 20 settembre 2025: benzina, diesel, gpl e metano.

Carburanti, prezzi ancora in salita: benzina e diesel ai massimi nonostante il calo delle quotazioni - Carburanti, prezzi ancora in salita: benzina e diesel ai massimi nonostante il calo delle quotazioni del greggio ... Segnala lanotiziagiornale.it

Prezzi carburanti autostrada 15 settembre 2025: benzina, gasolio, GPL e metano - I prezzi aggiornati dei carburanti in autostrada al 15 settembre 2025. Da newsmondo.it