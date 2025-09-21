Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 21 Settembre 2025, si attesta a 0,0996 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 20 Settembre 2025, il prezzo medio era di 0,1065 €kWh, con una significativa oscillazione oraria: il valore minimo registrato è stato di 0,0486 €kWh alle ore 15, mentre il massimo ha raggiunto 0,1312 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata (dalle 12 alle 16), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, tra le 20 e le 22. Queste dinamiche evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare i costi energetici, soprattutto per chi dispone di offerte a prezzo variabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: prezzo - oggi
