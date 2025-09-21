Il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per tutte le famiglie italiane che desiderano tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto costa un metro cubo di gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della prossima bolletta e valutare eventuali opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 21 Settembre 2025 è fissato da ARERA in 0.422648 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alle caratteristiche dell’utenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del gas per le famiglie oggi

