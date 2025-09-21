Il presidio per fermare le ruspe che abbatteranno il grande bosco di 25mila mq
È andata in scena nella giornata di sabato 20 settembre la protesta del Coordinamento dei comitati di quartiere e delle associazioni contrari all'intervento sul grande bosco di 25mila mq cresciuto alle spalle del Polo istituzionale di via Grigna che verrà abbattuto per far spazio allo studentato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
