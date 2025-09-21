Presidio del Coordinamento dei comitati di quartiere e associazioni spontanee ieri mattina davanti alla sede della Provincia per protestare contro il programma di abbattimento del bosco spontaneo cresciuto negli ultimi venti anni alle spalle del polo istituzionale di via Grigna. L’assessore al Governo del territorio Marco Lamperti ripete da mesi che si tratta di un’area edificabile e perciò verranno fatte le compensazioni. Di fronte a un’ottantina di cittadini intervenuti al presidio Alberto Guzzi, già comandante della Guardia Forestale di Milano e Lodi, ha fatto notare che per 25mila metri quadrati di bosco con queste caratteristiche le compensazioni dovranno essere da 2 a 5 volte superiori, ma non è detto che altrove il bosco attecchisca e costerà 150mila euro all’anno per trovare il terreno, prepararlo e piantumarlo, e altrettanti all’anno per la manutenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il presidio in Provincia: "No al taglio del bosco. Lo studentato va spostato"