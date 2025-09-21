Già programmato per il prossimo anno, è stato anticipato l’intervento di manutenzione straordinaria del ponte lungo la Strada provinciale Sp27 dello Stelvio, in corrispondenza del’attraversamento del torrente Solco a Valdisotto. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi a seguito ai danni riportati dal manufatto durante l’evento alluvionale che il 30 giugno scorso ha interessato il territorio comunale, causando colate detritiche anche nell’abitato di Tola. Dopo la riapertura della strada, avvenuta con limitazioni al transito (carico massimo 44 tonnellate e circolazione consentita sulla sola corsia di monte), la Provincia ha deciso di avviare tempestivamente le opere necessarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ponte sul torrente Solco. Operai al lavoro dopo l’alluvione