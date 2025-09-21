Il peso delle imprese meccaniche | Sono il 44,7% della manifattura Ma l’export soffre e cala del 5,9%
La fotografia scattata dall’ Osservatorio MPI di Confartigianato Emilia-Romagna (il centro studi che monitora e analizza le performance delle micro e piccole imprese) mostra con chiarezza quanto il settore della meccanica continui a rappresentare un pilastro per l’economia ferrarese. Nel secondo trimestre 2025, in provincia si contano 1.018 imprese meccaniche: il 44,7% di tutto il manifatturiero locale, una quota persino superiore alla media regionale del 43,1%. Colpisce, in particolare, il peso dell’artigianato: 571 imprese, pari al 56,1% del comparto, contro il 52,6% registrato nel resto dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
