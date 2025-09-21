“Entrambi i partiti ‘ripensano la libertà di parola’ non appena arrivano al potere. Negli Stati Uniti, si può quasi sempre capire chi grida per la libertà di parola: quelli che sono fuori dal potere”. Questo tweet pubblicato su X dal celebre giornalista Glenn Greenwald racchiude perfettamente ciò che sta accadendo da alcuni anni negli Stati Uniti sul fronte della libertà di parola. Messa a rischio in maniera sistematica sia durante l’amministrazione Biden – vedi la brutale censura adottata nel caso del laptop di Hunter Biden – sia, ora, con Donald Trump al potere, nonostante quest’ultimo avesse giurato di essere un paladino del “free speech”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Pentagono chiude le Porte ai media: da Biden a Trump, la censura non ha partito