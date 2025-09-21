il pd e il caso sonia luca duro confronto nella notte siglata la tregua a tempo

Una riunione finita a tarda notte nelle stanze del circolo del Romito ha dato il via ad una pace a tempo tra gli iscritti al Pd pontederese e i vertici del partito. Perché se da una parte l’assemblea del Partito Democratico, che si era autosospesa dopo il caso che ha visto Sonia Luca estromessa all’ultimo minuto dalle candidature per le regionali, ora si dice pronta a correre compatta in sostegno alla candidatura di Eugenio Giani, dall’altra ha chiesto al responsabile dell’organizzazione del Pd, il vice-Schlein per intendersi, Igor Taruffi, un nuovo incontro immediatamente dopo le elezioni. L’incontro di venerdì sera era stata chiesto proprio per avere delucidazioni sulle motivazioni che hanno portato all’esclusione netta e senza appello della già assessora comunale a Pontedera, Sonia Luca, rimasta fuori dalla lista pisana delle candidature Dem. 🔗 Leggi su Lanazione.it

