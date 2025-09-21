Il patrocinio negato dai Comuni | Ci sentiamo delusi e indignati

Da nord a sud, dal Valtellina-Valchiavenna Pride di Sondrio al Vesuvio Pride a Castellammare di Stabia che si sono svolti ieri in contemporanea, a una settimana da Forty Queer, la grande festa-evento per i 40 anni di Arcigay in programma il 26-27-28 settembre a Roma. "Sondrio e Catellammare raccolgono il testimone di un’onda maestosa di orgoglio, che per tutta estate - dice il segretario generale di Arcigay Gabriele Piazzoni - ha attraversato il nostro Paese e che si concluderà la settimana prossima con l’Arcore Brianza Pride. A Roma, invece, racconteremo quattro decenni di battaglie, dalle prime proteste in piazza alle unioni civili, dalle leggi contro l’omotransfobia alla visibilità delle persone non binarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

