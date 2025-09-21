Il Parma ci prova la Cremonese resiste | allo Zini finisce senza reti
I padroni di casa faticano a pungere, i gialloblù cercano di approfittarne. È però Suzuki a salvare Cuesta nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leoni Inter, Ausilio prova a ‘cucinare’ l’affare col Parma a fuoco lento: occhio all’ipotesi prestito!
Leoni, altro derby di mercato con l’Inter! Il Parma prova a blindarlo – CdS
Leoni Inter, la Juve prova il sorpasso: c’è questa proposta, il Parma è tentato
