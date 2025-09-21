Il Parma ci prova la Cremonese resiste | allo Zini finisce senza reti

I padroni di casa faticano a pungere, i gialloblù cercano di approfittarne. È però Suzuki a salvare Cuesta nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Parma ci prova, la Cremonese resiste: allo Zini finisce senza reti

Nessun gol tra Cremonese e Parma, un punto per parte allo Zini - CREMONA (ITALPRESS) – Cremonese e Parma non si fanno del male: il match dello Zini, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2025/2026 termina a reti bianche. Da italpress.com