Il parco che addomestica l’acqua L’oasi blu-verde di cinque ettari metterà al riparo Aicurzio e Sulbiate

Grande festa ieri pomeriggio alla cerimonia di apertura del nuovo Parco dell’Acqua di Aicurzio-Sulbiate. Una infrastruttura blu-verde di 5 ettari, la più grande della Brianza, nata dall’intervento di BrianzAcque, in collaborazione con i Comuni. Un’area nelle immediate vicinanze della SP177, tra le vie Fermi e dei Quadri, con vasca volano, giochi d’acqua, percorsi ciclopedonali, verde attrezzato, spazi di socialità e sostenibilità ambientale. Un esempio di infrastruttura green multifunzionale, capace di mitigare il rischio di allagamenti e con finalità educative e ricreative: un’oasi urbana rigenerata e accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

