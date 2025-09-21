Il Papa | I governanti non usino soldi per le armi Popoli schiacciati da violenza e indifferenza
“Vi incoraggio a perseverare con speranza in un tempo seriamente minacciato dalla guerra. Interi popoli vengono oggi schiacciati dalla violenza e ancor più da una spudorata indifferenza, che li abbandona a un destino di miseria “. Lo ha detto il Papa nell’omelia che ha pronunciato domenica 21 settembre durante la messa nella Chiesa di Sant’Anna in Vaticano. “Davanti a questi drammi, non vogliamo essere remissiv i, ma annunciare con la parola e con le opere che Gesù è il Salvatore del mondo, Colui che ci libera da ogni male – ha aggiunto – Il suo Spirito converta i nostri cuori affinché, nutriti dall’Eucaristia, supremo tesoro della Chiesa, possiamo diventare testimoni di carità e di pace “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
