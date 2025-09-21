Il papà della neonata morta in casa maternità | Nel seminterrato non c'era campo sono dovuto uscire per chiedere aiuto

Il padre della neonata morta durante il parto nella casa maternità 'Il nido' a Roma, ha voluto chiarire alcuni punti, oltre a ribadire di aver scelto di partorire in quel luogo nel pieno rispetto della normativa vigente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: neonata - morta

Neonata morta in culla, i medici al processo smentiscono la tesi dei genitori: "La piccola aveva lividi e ustioni"

Neonata morta in culla, i medici al processo: “Aveva lividi”. La nonna: “Giocattoli lanciati dal fratellino”

Neonata morta in culla, medici al processo: “Aveva lividi”

#Frosinone – #Neonata morta dopo 13 giorni dal parto, la consulente di parte conferma le omissioni delle ginecologhe | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #cronaca #parto - facebook.com Vai su Facebook

Neonata morta nella casa della maternità, la verità emersa dall'autopsia https://ift.tt/3HILJ7t - X Vai su X

Il papà della neonata morta in casa maternità: “Nel seminterrato non c’era campo, sono dovuto uscire per chiedere aiuto” - Il padre della neonata morta durante il parto nella casa maternità 'Il nido' a Roma, ha voluto chiarire alcuni punti, oltre a ribadire di aver scelto ... Da fanpage.it

Neonata morta nella casa della maternità: "Non aveva aria nei polmoni". Cosa è emerso - La fondatrice e l'ostetrica che ha seguito il parto sono indagate per omicidio colposo. today.it scrive