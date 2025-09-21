Il Pallone d’Oro ostacola l’Olympique Marsiglia | De Zerbi su tutte le furie

Roberto De Zerbi è infuriato a causa del Pallone d’Oro che si è messo sulla strada del suo Olympique Marsiglia costringendolo a stravolgere i piani. L’Olympique Marsiglia di Roberto Zerbi questa stagione è tornato a giocare la Champions League. Il debutto in settimana è stato con il fuoco: al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Timothy Weah aveva portato avanti i transalpini, poi rimontati – in 10 per l’espulsione di Carvajal – da due rigori trasformati da Kylian Mbappé. Soprattutto in occasione del secondo, definito “vergognoso” da parte dall’allenatore bresciano. Il suo OM sarebbe dovuto tornare in campo oggi in un altro match dall’altissimo coefficiente di difficoltà: “Le Classique” contro il Psg. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

