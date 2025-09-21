Il Napoli Futsal inciampa a Forio nella seconda gara di Coppa Divisione
Al Napoli Futsal non riesce il bis: l’esito del triangolare del primo turno di Coppa Divisione sarà deciso dal match tra Virtus Libera e Sorrento. Il Napoli Futsal inciampa al PalaCasale di Forio trovando la prima sconfitta stagionale: ai partenopei, contro la Virtus Libera, non riesce il bis dopo la vittoria in casa del Sorrento . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: napoli - futsal
Al PalaCasale di Forio azzurri battuti per 4-2 dalla Virtus Libera nel secondo match del triangolare del primo turno di Coppa Divisione #IlNapoliFutsalANapoli #NapoliFutsal #TiAmoNapoli #MarcolinoPerSempreConNoi #JammeGuagliù #ForzaNapoliSem - facebook.com Vai su Facebook
NAPOLI FUTSAL - Gli azzurri inciampano a Forio nella seconda gara di Coppa Divisione; Piazza del Plebiscito, mille firme contro le chiusure per i concerti a pagamento.
Il Napoli Futsal inciampa a Forio nella seconda gara di Coppa Divisione - Il Napoli Futsal inciampa al PalaCasale di Forio trovando la prima sconfitta stagionale: ai partenopei, contro la Virtus Libera, non riesce il bis dopo la vittoria in casa del Sorrento e dunque ... 2anews.it scrive
Coppa Divisione, sconfitta e proteste: il Napoli Futsal cade al PalaCasale - Il Napoli inciampa al PalaCasale di Forio trovando la prima sconfitta stagionale: ai partenopei, contro la Virtus Libera, non riesce il bis dopo la vittoria in casa del Sorrento e dunque l’esito del t ... Lo riporta calcioa5live.com