Il Napoli Futsal inciampa a Forio nella seconda gara di Coppa Divisione

Al Napoli Futsal non riesce il bis: l’esito del triangolare del primo turno di Coppa Divisione sarà deciso dal match tra Virtus Libera e Sorrento. Il Napoli Futsal inciampa al PalaCasale di Forio trovando la prima sconfitta stagionale: ai partenopei, contro la Virtus Libera, non riesce il bis dopo la vittoria in casa del Sorrento . 🔗 Leggi su 2anews.it

NAPOLI FUTSAL - Gli azzurri inciampano a Forio nella seconda gara di Coppa Divisione; Piazza del Plebiscito, mille firme contro le chiusure per i concerti a pagamento.

