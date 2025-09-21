Il Napoli è talmente forte che… in DIRETTA succede di tutto
Il Napoli è protagonista della diretta di TvPlay, si ragiona sulla sua forza e sull’esplosività della rosa a disposizione di Antonio Conte. Nonostante il ko contro il Manchester City, in trasferta e in inferiorità numerica, il momento della squadra campana sorride ai tifosi e al suo allenatore. “Il Napoli è talmente forte che.”, in DIRETTA succede di tutto (ANSA) TvPlay.it Roberto Policano, osservatore dell’Udinese, ha parlato anche di questo ospite di TvPlay: “ La rosa è talmente forte che le due formazioni all’interno del gruppo potrebbero partecipare al campionato e lottare entrambe per i primi quattro posti”. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate ed ex centrocampista di Napoli ed Atalanta: "De Bruyne è talmente bravo che, anche alla sua età, fa ancora la differenza in campo"
Napoli, Politano stregato da De Bruyne: "Eccezionale, fa la differenza" - È la sensazione di Matteo Politano, che commentando a caldo la vittoria per 3-
Politano: "Potenzialmente è il Napoli più forte, ma sarà il campo a parlare" - In vista dell'amichevole contro il Brest, Matteo Politano – giocatore del Napoli – ha parlato ai microfoni di Sky Sport: le sue parole I Campioni d'Italia, dopo essersi mossi molto sul mercato, stanno ...