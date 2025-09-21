Il Mulazzo lancia la sfida all’Academy Porcary La Fivizzanese cerca gloria col Montecarlo
Scatta questo pomeriggio alle 15,30 il campionato di Prima Categoria. Il motivo conduttore di questo campionato? L’assalto del Capezzano, Capannori, Carrarese Giovani, Corsagna e Torrelaghese al palco della Promozione. Le fatidiche sette sorelle indiziate alla nobiltà sono diventate cinque, dopo il ridimensionamento, questo sulla carta di Montecarlo e Atletico Lucca. La matricola Fivizzanese si presenta al debutto, sia pure con qualche riserva, attrezzata per dare battaglia alla nutrita concorrenza impegnate in un torneo, interminabile, avvincente, ricco di aspettative. Mulazzo-Academy Porcari "Comincia un campionato – afferma il diggi Strata – la cui portata è ancora indefinibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
