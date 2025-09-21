Il Monza soffre e passa Alvarez fa felice Bianco
di Alessandro Stella MONZA Serviva ritrovare la vittoria e così è stato, ma la sensazione è che questo Monza possa e debba fare molto di più. All’U-Power Stadium i biancorossi superano 1-0 una Sampdoria sempre più in crisi: decide ad inizio ripresa la seconda rete consecutiva di Alvarez. Bene anche Thiam, autore di un rigore parato su Barak e che mantiene la porta inviolata. Il Monza sale così momentaneamente al quinto posto a tre punti dalla vetta. Dopo aver perso Dany Mota e Keita nella rifinitura, il tecnico Bianco ridisegna l’attacco: confermato Galazzi, prima chance dal 1’ per Alvarez e Maric. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
