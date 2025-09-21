Due binari che guardano verso il cielo, cinti da rose rampicanti di un’antica specie. È questo il segno scelto per raccontare l’assenza e la resistenza silenziosa dei 650mila internati militari italiani (di cui 50mila uccisi), deportati nei lager nazisti dopo l’8 settembre 1943. Il nuovo monumento del Bosco della Memoria di via Messa è stato inaugurato ieri, nella Giornata nazionale a loro dedicata. La cerimonia, semplice e intensa, ha visto la partecipazione del sindaco Paolo Pilotto, del vicepresidente nazionale di Aned Leo Visco Gilardi, del presidente di Anpi Monza e Brianza Fulvio Franchini, dello storico Luca Frigerio, della sezione milanese di Anei e degli studenti della scuola media Ardigò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il monumento. Due binari circondati di rose