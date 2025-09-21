Il monito di Papa Leone a Sant’Anna | Il Vangelo contro la guerra e l’avidità troppi popoli schiacciati dalla violenza

«La Chiesa non resta indifferente ai drammi del mondo, in un tempo seriamente minacciato dalla guerra. Interi popoli vengono oggi schiacciati dalla violenza e, ancor più, da una spudorata indifferenza che li abbandona a un destino di miseria. Davanti a questi drammi non vogliamo essere remissivi, ma annunciare con la parola e con le opere che Gesù è il Salvatore del mondo, Colui che ci libera da. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il monito di Papa Leone a Sant’Anna: “Il Vangelo contro la guerra e l’avidità, troppi popoli schiacciati dalla violenza”

In questa notizia si parla di: monito - papa

Papa Leone XIV ad Albano, il saluto ai fedeli e il monito: “I luoghi sacri vanno protetti”

Papa Leone XIV ad Albano, il monito per Gaza: “No allo spostamento forzato della popolazione”

Papa Leone XIV e il monito contro i social: «Attenzione alla bulimia di connessioni». Poi l’appello: «Servono parole più oneste e prudenti»

GUERRA IN MEDIO ORIENTE Il Papa, intanto, rinnova il suo monito: nessun popolo può essere costretto all’esilio forzato, “anche il più piccolo ha diritto a vivere nella propria terra”. United Nations - facebook.com Vai su Facebook

Il monito del Papa: "Nessun popolo può essere costretto all' esilio forzato. Anche il più debole ha diritto di vivere nella propria terra". #ANSA - X Vai su X

Il monito di Papa Leone a Sant’Anna: “Il Vangelo contro la guerra e l’avidità, troppi popoli schiacciati dalla violenza” - Il Pontefice ha rivolto un pensiero ai governanti delle nazioni, pregando «perché siano liberi dalla tentazione di usare la ricchezza contro l’uomo, trasformandola in armi che distruggono i popoli e i ... Scrive gazzettadelsud.it