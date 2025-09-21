Il monito di Papa Leone a Sant’Anna | Il Vangelo contro la guerra e l’avidità troppi popoli schiacciati dalla violenza

Feedpress.me | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La Chiesa non resta indifferente ai drammi del mondo, in un tempo seriamente minacciato dalla guerra. Interi popoli vengono oggi schiacciati dalla violenza e, ancor più, da una spudorata indifferenza che li abbandona a un destino di miseria. Davanti a questi drammi non vogliamo essere remissivi, ma annunciare con la parola e con le opere che Gesù è il Salvatore del mondo, Colui che ci libera da. 🔗 Leggi su Feedpress.me

il monito di papa leone a sant8217anna il vangelo contro la guerra e l8217avidit224 troppi popoli schiacciati dalla violenza

© Feedpress.me - Il monito di Papa Leone a Sant’Anna: “Il Vangelo contro la guerra e l’avidità, troppi popoli schiacciati dalla violenza”

In questa notizia si parla di: monito - papa

Papa Leone XIV ad Albano, il saluto ai fedeli e il monito: “I luoghi sacri vanno protetti”

Papa Leone XIV ad Albano, il monito per Gaza: “No allo spostamento forzato della popolazione”

Papa Leone XIV e il monito contro i social: «Attenzione alla bulimia di connessioni». Poi l’appello: «Servono parole più oneste e prudenti»

monito papa leone sant8217annaIl monito di Papa Leone a Sant’Anna: “Il Vangelo contro la guerra e l’avidità, troppi popoli schiacciati dalla violenza” - Il Pontefice ha rivolto un pensiero ai governanti delle nazioni, pregando «perché siano liberi dalla tentazione di usare la ricchezza contro l’uomo, trasformandola in armi che distruggono i popoli e i ... Scrive gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Monito Papa Leone Sant8217anna