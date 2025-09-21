IL MONDO NEL MIRINO – Accademici e ricercatori prendono le distanze da Israele

Lidentita.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Gran Bretagna sono state assunte posizioni diverse rispetto al boicottaggio accademico L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il mondo nel mirino 8211 accademici e ricercatori prendono le distanze da israele

© Lidentita.it - IL MONDO NEL MIRINO – Accademici e ricercatori prendono le distanze da Israele

In questa notizia si parla di: mondo - mirino

Sinner (di nuovo) nel mirino: parole pesantissime per il n.1 del mondo

IL MONDO NEL MIRINO – Taiwan potenzia difesa e trasporto di linea

IL MONDO NEL MIRINO – Usa: Rubio manda in soffitta l’Usaid

Cerca Video su questo argomento: Mondo Mirino 8211 Accademici