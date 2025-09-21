Il mondo Maga piange Kirk Trump | Un grande era amato
L’America conservatrice si stringe intorno alla famiglia Kirk e piange il suo 'martire' Charlie. Quasi 200.000 persone si sono messe in fila dalle prime luci dell’alba per onorare la memoria dell’attivista allo State Farm Stadium di Glendale, in quell'Arizona che era la sua casa. Il primo a ricordarlo come un figlio è Donald Trump: «Era un grande uomo e alla famiglia va il mio amore. Non. 🔗 Leggi su Feedpress.me
