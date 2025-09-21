S ui siti voyeuristici con decine di migliaia di adesioni maschili on line si è scritto molto in questi giorni. Spesso nei commenti, quando si è andati oltre la condivisibile deprecazione, si è scivolati nella tentazione di chiedere dei rimedi penali, che peraltro già esistono. Le giornaliste del Tg1 contro il sito sessista: «Ci siamo anche noi, basta violenza» X Intanto mi fa riflettere come, essendo ormai il nudo, anche pornografico, a disposizione di tutti, gratis, il massimo sia diventato andarsi a cercare quello rubato dalle telecamere di una sauna o, peggio, dall’obiettivo di un compagno esibizionista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il “maschio italico”, raccontato con grande ironia dalla regista Lina Wertmüller, lascia spazio a un maschio arrabbiato, carico di odio contro un genere femminile da cui si sente respinto