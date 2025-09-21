Il marito di Tommaso Cerno ha una figlia | chi è Stefano Balloch? Ecco la loro splendida storia d’amore
Con il suo recente debutto come co-conduttore di Domenica In al fianco di Mara Venier, Tommaso Cerno è tornato sotto i riflettori televisivi, portando con sé non solo la sua solida esperienza giornalistica e politica, ma anche una vita personale intensa e ricca di sfumature. Accanto a lui, c’è Stefano Balloch: compagno, marito e figura chiave nella sua sfera privata. Ex sindaco e amministratore pubblico, Balloch ha una figlia nata da una relazione passata e condivide con Cerno una storia d’amore fatta di amicizia, confronto e rispetto reciproco. Ma chi è davvero Stefano Balloch, e come si è evoluta la loro unione fino a diventare un matrimonio tanto significativo? Tommaso Cerno ha una figlia? No, è il marito ad averla: tutto su Stefano Balloch. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: marito - tommaso
Tommaso Cerno, Vita Privata: Chi E’ Il Marito E Che Lavoro Fa!
Tommaso Cerno: vita privata, marito e carriera svelati
Stefano Balloch, chi è il marito di Tommaso Cerno: “In passato ci sono state divergenze politiche tra di noi”
Oggi il COR è in festa: i nostri soci Elena e Tommaso hanno detto il loro "sì" diventando marito e moglie! Li affidiamo a Maria e alle preghiere del Venerabile Arnaldo Canepa, sicuri che la loro famiglia sarà un oratorio di gioia e fede condivisa. #COR #Cen - facebook.com Vai su Facebook
Tommaso Cerno: chi Stefano Balloch, il marito del nuovo conduttore di Domenica In; Tommaso Cerno, il giornalista che visse due volte; Tommaso Cerno e Stefano Balloch si sono sposati: le immagini del matrimonio a Cividale.
Tommaso Cerno: chi Stefano Balloch, il marito del nuovo conduttore di Domenica In - Chi è Stefano Balloch, ex sindaco e politico friulano, compagno del nuovo conduttore di Domenica In: l'amicizia trentennale, il matrimonio e le liti su Berlusconi. Scrive libero.it
Tommaso Cerno, dal matrimonio con Stefano Balloch alla carriera giornalistica: tutto sul nuovo co-conduttore di Domenica In - Cerno dalla sinistra si avvicina a posizioni più vicine alla destra, dirigendo prima L’Identità e, nel marzo 2024, assumendo la guida de Il Tempo, storico quotidiano romano di orientamento politico co ... Segnala corrieredellumbria.it