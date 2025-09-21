Il marito di Tommaso Cerno ha una figlia | chi è Stefano Balloch? Ecco la loro splendida storia d’amore

Con il suo recente debutto come co-conduttore di Domenica In al fianco di Mara Venier, Tommaso Cerno è tornato sotto i riflettori televisivi, portando con sé non solo la sua solida esperienza giornalistica e politica, ma anche una vita personale intensa e ricca di sfumature. Accanto a lui, c’è Stefano Balloch: compagno, marito e figura chiave nella sua sfera privata. Ex sindaco e amministratore pubblico, Balloch ha una figlia nata da una relazione passata e condivide con Cerno una storia d’amore fatta di amicizia, confronto e rispetto reciproco. Ma chi è davvero Stefano Balloch, e come si è evoluta la loro unione fino a diventare un matrimonio tanto significativo? Tommaso Cerno ha una figlia? No, è il marito ad averla: tutto su Stefano Balloch. 🔗 Leggi su Donnapop.it

