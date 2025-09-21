Il lavoro in Italia cresce grazie agli over 50 giovani in difficoltà
Il mercato del lavoro italiano nel secondo trimestre del 2025 restituisce un quadro apparentemente positivo, ma solo a uno sguardo superficiale. Se l’input complessivo di lavoro, misurato in ore lavorate, è aumentato (+0,2% congiunturale e +1,7% tendenziale) e gli occupati risultano stabili attorno a quota 24,2 milioni, la vera dinamica che si nasconde dietro i numeri è una polarizzazione generazionale: a trainare l’occupazione non sono i giovani, ma gli ultracinquantenni. Cosa dicono i dati sul lavoro in Italia. Secondo i dati diffusi dall’Istat il 12 settembre 2025, relativi al secondo trimestre 2025, il numero di occupati in Italia resta sostanzialmente invariato rispetto al trimestre precedente, a quota 24,169 milioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: lavoro - italia
Caldo record, maltempo ed eventi estremi in Italia, 2 morti. Stop al lavoro nelle ore più calde
Calcio femminile, quanto vale l’Italia? Il lavoro di Soncin cerca riscontri solidi agli Europei
Caldo record, scatta l’allarme in Italia: stop al lavoro sotto al sole in alcune Regioni
Offerta di Lavoro L'Institut Français Italia è alla ricerca di un/una Responsabile mecenati e partner (M/F). Scopri tutti i dettagli qui: www.institutfrancais.it/node/19379/ Candidature entro e non oltre mercoledì 15 ottobre 2025. Non perdere l’occasione di en - facebook.com Vai su Facebook
Dopo la Champions ho letto tante valutazioni assurde su @sscnapoli e su #Conte. C'è persino chi contesta che i campioni d'Italia giochino di lunedi col Pisa mentre @ManCity giocherà domani con l'Arsenal. Ma il commento più surreale mi pare questo, di uno - X Vai su X
Il lavoro in Italia cresce grazie agli over 50, giovani in difficoltà; Lavoro, l’occupazione in Italia cresce grazie agli anziani: ecco perché; In Italia cresce l’occupazione, ma è grazie al lavoro povero.
Istat, lavoro: cresce il tasso di occupazione, per la prima volta oltre il 50% al Sud - Gli over 50 al lavoro superano per la prima volta i 10 milioni: "I dati ci dicono che la strada è giusta", ha commentato la premier Meloni ... msn.com scrive
Lavoro in Italia: crescita, boom di over 50 e record nel Sud - Nel secondo trimestre del 2025, rivelano i dati Istat, gli occupati sono saliti di 226mila unità rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo quota 24 m ... Lo riporta metropolitano.it