Il lavoro in Italia cresce grazie agli over 50 giovani in difficoltà

Il mercato del lavoro italiano nel secondo trimestre del 2025 restituisce un quadro apparentemente positivo, ma solo a uno sguardo superficiale. Se l’input complessivo di lavoro, misurato in ore lavorate, è aumentato (+0,2% congiunturale e +1,7% tendenziale) e gli occupati risultano stabili attorno a quota 24,2 milioni, la vera dinamica che si nasconde dietro i numeri è una polarizzazione generazionale: a trainare l’occupazione non sono i giovani, ma gli ultracinquantenni. Cosa dicono i dati sul lavoro in Italia. Secondo i dati diffusi dall’Istat il 12 settembre 2025, relativi al secondo trimestre 2025, il numero di occupati in Italia resta sostanzialmente invariato rispetto al trimestre precedente, a quota 24,169 milioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

