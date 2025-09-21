Il kimchi il famoso piatto coreano che ha un'azione antinfiammatoria e abbassa il colesterolo

Il kimchi, famoso piatto della tradizione coreana, da ormai è entrato nelle cucine italiane. Abbiamo parlato insieme ad un esperto per capirne le proprietà, i benefici e le controindicazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: kimchi - famoso

Il kimchi, il famoso piatto coreano che ha un'azione antinfiammatoria e abbassa il colesterolo; I migliori ristoranti coreani di Roma. La guida e la mappa; I migliori ristoranti coreani a Roma, dove mangiare kimchi e bibimbap.

Il kimchi ci mancava - L’idea di mangiare verdure lasciate a fermentare per giorni potrebbe non sembrare allettante a molte persone cresciute in Italia. Lo riporta ilpost.it

La ricetta del kimchi (coreano). Tutto un fermento - Tagliate a metà il cavolo e rimuovete il torsolo, poi tagliatelo a strisce larghe 3 cm circa e adagiatelo in una terrina con acqua e sale: copritelo e lasciatelo immerso per 4 ore, se possibile tutta ... Lo riporta iodonna.it