Il grande scalpo nella cronometro ai Mondiali | Remco Evenepoel riprende e stacca Tadej Pogacar dominio belga

Il grande scalpo ad inizio Mondiali: qualcosa di imprevedibile e che può sicuramente significare molto a livello psicologico. La manifestazione iridata di ciclismo su strada in Ruanda si apre con l’evento clamoroso nella cronometro individuale maschile: Remco Evenepoel non solo si va a prendere il terzo oro consecutivo, ma riesce addirittura a raggiungere Tadej Pogacar, partito due minuti e mezzo prima del belga. Era il grande favorito a Kigali e non ha sbagliato: Evenepoel continua nella sua striscia di trionfi nelle prove contro il tempo. Dopo due Mondiali e le Olimpiadi arriva la tripletta per il fenomeno belga (solo Tony Martin e Michael Rogers ci erano riusciti) che domina in lungo e in largo con il tempo di 49. 🔗 Leggi su Oasport.it

