Il grande scalpo nella cronometro ai Mondiali | Remco Evenepoel riprende e stacca Tadej Pogacar dominio belga
Il grande scalpo ad inizio Mondiali: qualcosa di imprevedibile e che può sicuramente significare molto a livello psicologico. La manifestazione iridata di ciclismo su strada in Ruanda si apre con l’evento clamoroso nella cronometro individuale maschile: Remco Evenepoel non solo si va a prendere il terzo oro consecutivo, ma riesce addirittura a raggiungere Tadej Pogacar, partito due minuti e mezzo prima del belga. Era il grande favorito a Kigali e non ha sbagliato: Evenepoel continua nella sua striscia di trionfi nelle prove contro il tempo. Dopo due Mondiali e le Olimpiadi arriva la tripletta per il fenomeno belga (solo Tony Martin e Michael Rogers ci erano riusciti) che domina in lungo e in largo con il tempo di 49. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: grande - scalpo
Ecco Robert Redford, grande attore e regista mancato l’altro ieri, rappresentato in maniera magistrale dal maestro cartellonista trevigiano Renato Casaro. Da “L’Uomo che sussurrava ai cavalli” a “La Stangata”, da “Corvo rosso non avrai il mio scalpo” a “La Pi - facebook.com Vai su Facebook
Ho appena saputo delle imprese di #Juventus ed #Arsenal ma é più importante ricordare #RobertRedford , il grande J. Johnson di "Corvo Rosso non avrai il mio scalpo" ( ed un'altro fra gli attori favoriti dal nostro grande #Sarri )...sogni d'oro e Sempre Forza - X Vai su X
Il grande scalpo nella cronometro ai Mondiali: Remco Evenepoel riprende e stacca Tadej Pogacar, dominio belga - Il grande scalpo ad inizio Mondiali: qualcosa di imprevedibile e che può sicuramente significare molto a livello psicologico. Riporta oasport.it
Mondiali, Evenepoel contro Pogacar nella crono per il tris iridato - Partenza e arrivo nella capitale Kigali: percorso molto duro di 40,6 km con 680 metri di dislivello, 4 salitelle e un tratto di ... Scrive gazzetta.it