Il grande ex lapidario su Leao | Non è più fondamentale
Milan, l’ex calciatore rossonero punta il dito contro il portoghese e lancia una sentenza chiara Un Milan vincente e convincente, chiamato ora a prove decisamente importanti dopo aver superato un ostacolo decisamente difficile. La sfida contro l’ Udinese è stata agevolmente superata dagli uomini di Massimiliano Allegri, usciti vincitori 3-0 dalla trasferta friulana. L’ex rossonero Costacurta sorprende tutti su Leao (LaPresse) – Calciomercato.it Ora i rossoneri saranno chiamati alla sfida di San Siro di martedì in Coppa Italia contro il Lecce e poi al complesso doppio confronto contro Napoli (in casa) e Juventus (in trasferta). 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: grande - lapidario
Il grande direttore d’orchestra Carlo Maria Giulini era un cattolico praticante. A chi gli chiedeva come reagisse quando, a Messa, gli capitava di sentire certi “canti di Chiesa” malamente strimpellati, rispondeva lapidario: «Aspetto che finiscano». Come dargli tor - facebook.com Vai su Facebook
Il grande ex lapidario su Leao: Non è più fondamentale.
Il grande ex lapidario su Leao: “Non è più fondamentale” - Parole forti e chiare: secondo Costacurta il portoghese non è più così un elemento chiave nello scacchiere rossonero. Lo riporta calciomercato.it