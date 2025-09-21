Il grande deal di Xi e Trump | TikTok per meno dazi e Taiwan
“La chiamata è stata molto positiva, ci sentiremo di nuovo al telefono, apprezziamo l’approvazione di TikTok e non vediamo l’ora di incontrarci all’Apec!”, ha scritto Donald Trump sui social, con tanto di punto esclamativo finale, dopo la telefonata-fiume di oltre due ore avuta con Xi Jinping. Più criptica la Cina, che si è limitata a sintetizzare la conversazione attraverso un dispaccio dell’agenzia di stampa Xinhua che l’ha definita “pragmatica, positiva e costruttiva”. Ma a cosa è servita questa telefonata? Chi ha offerto cosa all’altro? E cosa è stato deciso? Partiamo dal presupposto che non sono stati diffusi i contenuti esatti del dialogo Trump-Xi, e che le due parti si sono limitate ad abbozzare i temi trattati ma offrendo dettagli limitati. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Il grande deal di Xi e Trump: TikTok per meno dazi e Taiwan; Trump vola a Londra, apre a uno «sconto» ulteriore sui dazi; Dazi al 15%, l’ira degli euro-big sul patto scozzese con Trump.
