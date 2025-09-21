Il Giubileo flop per i B&B i soldi falsi e il calciomercato degli ospedali Cosa ti sei perso questa settimana su Dossier

Immagina Roma durante il Giubileo: un fiume di case trasformate in B&B, quartieri stravolti e diventati alberghi a cielo aperto. Tutto questo in attesa di un esercito di turisti. Eppure, guardando i dati, possiamo parlare di un vero e proprio flop. Gabriele Di Donfrancesco ci racconta questo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Boom di aperture, flop di presenze. Il paradosso dei B&B nel Giubileo di Roma

