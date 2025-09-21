Il giorno di Pontida Oggi chiude Salvini Zaia | Io segretario? C' è già

Il tradizionale raduno annuale della Lega di Pontida si è svolta nel nome e in segno di Charlie Kirk. Il ricordo del giovane attivista repubblicano americano, ucciso in un Campus dello Utah lo scorso 10 settembre, ha accompagnato tutti gli interventi dei militanti leghisti e degli ospiti che hanno calcato il palco adiacente al pratone nel Bergamasco: dai capigruppo nel Parlamento italiano ed europeo ai ministri e ai governatori leghisti, passando per i vicesegretari nazionali del partito e dai giornalisti Hoara Borselli e Daniele Capezzone e fino ad arrivare, naturalmente, a Matteo Salvini. "Liberi e forti, senza paura" è lo slogan di questa edizione, che apre un'importante stagione autunnale, tra elezioni regionali e una manovra economica da imbastire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

