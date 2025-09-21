Il giorno del derby di Roma striscione degli ultras della Lazio pro Kirk | La ragione non si uccide Rip

Uno striscione con la scritta «La ragione non si uccide, rip Charlie Kirk» è stato esposto dagli ultras della Lazio a Ponte Milvio, poche ore prima del derby con la Roma. La dedica è rivolta all’attivista Maga assassinato il 10 settembre nello Utah, i cui funerali si terranno oggi in Arizona alla presenza del presidente americano, Donald Trump. 🔗 Leggi su Feedpress.me

