Il giorno dei funerali di Charlie Kirk | misure di sicurezza imponenti ma l’Fbi esclude i legami del killer con la sinistra

È il giorno dell’ultimo saluto a Charlie Kirk, misure di sicurezza altissime in Arizona mentre proseguono le indagini. L’Fbi, per ora, ha escluso legami del killer con la sinistra. Non esiste una minaccia reale, ma per tenere la situazione sotto controllo arriveranno gli agenti federali a collaborare con le autorità locali. Lo scopo è garantire la sicurezza a tutti i presenti, inclusi il presidente Usa Donald Trump, il suo vice J.D. Vance e la famiglia di Charlie Kirk. Il giorno dei funerali di Charlie Kirk in Arizona: misure di sicurezza imponenti, ma l’Fbi esclude i legami del killer con la sinistra (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Il giorno dei funerali di Charlie Kirk: misure di sicurezza imponenti, ma l’Fbi esclude i legami del killer con la sinistra

