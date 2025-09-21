Il gioco inutile di Cgil e Flotilla
Mi chiedono in tanti che cosa penso su Gaza. La risposta è semplice: penso quello che vedo, come la grandissima parte degli italiani. Ma è necessario considerare anche quello che non si vede. Provarci è difficile, emotivamente quasi impossibile. Quello che vediamo è un orrore quotidiano: Israele che usa la falce alla cieca, bombardando, radendo al suolo, colpendo senza distinguere. Capovolgendo la scena biblica su cui si fonda la giustizia. Abramo domanda a Dio di risparmiare Sodoma per non sacrificare i giusti che in essa pure esistono. Invece Israele oggi i palestinesi che non sono terroristi li trasferisce nel deserto, forse come un tempo fecero i turchi con gli armeni, trascinandoli in Siria, a Der ez-Zor, a morire (1915). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
