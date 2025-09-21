Il Giappone non riconosce la Palestina Iwaya | Serve prudenza analisti | Paura di rovinare legami con Usa decisione imbarazzante

Tokyo non riconoscerà la Palestina durante l'Assemblea Onu organizzata a New York per la prossima settimana. Secondo i media nipponici, la decisione sarebbe stata sollecitata dagli Usa filo-israeliani. Il Ministro Iwaya avverte: "Esortiamo comunque soluzione a due Stati" Tokyo non riconoscerà. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Giappone non riconosce la Palestina, Iwaya: "Serve prudenza", analisti: "Paura di rovinare legami con Usa, decisione imbarazzante"

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina. Ben Gvir: Annettiamo la Cisgiordania - Hamas: Bene riconoscimento della Palestina, stato con Gerusalemme capitale; Giappone conferma che non riconoscerà lo Stato di Palestina alla riunione del Consiglio di Sicurezza Onu; Starmer annuncia oggi riconoscimento Palestina. Cina chiede cessate il fuoco globale a Gaza.

giappone riconosce palestina iwayaCon Gb oltre 150 Paesi riconoscono la Palestina - Regno Unito, Francia e Canada sono i paesi del G7 a riconoscere lo Stato palestinese. ansa.it scrive

giappone riconosce palestina iwayaMo: media, 'Giappone non riconoscerà Stato palestinese per salvaguardare relazioni con Usa' - Per ora il Giappone non riconoscerà uno Stato palestinese, probabilmente per mantenere le relazioni con gli Stati Uniti ed evitare un irrigidimento dell'atteggiamento di I ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

