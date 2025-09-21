Il Friuli nella grande tv Tommaso Cerno condurrà Domenica In
Tommaso Cerno storica firma giornalistica ed ex direttore del Messaggero Veneto, porta un po' di Friuli Venezia Giulia sul piccolo schermo.Il giornalista friulano debutta infatti come co-conduttore di Domenica In al fianco di Mara Venier nella 50ª edizione dello storico programma di Rai 1. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Il Friuli nella grande tv, Tommaso Cerno co-conduttore a Domenica In
Il Friuli nella grande tv, Tommaso Cerno co-conduttore a Domenica In; Tommaso Cerno: chi Stefano Balloch, il marito del nuovo conduttore di Domenica In; Premio Friuli 2025 al giornalista Tommaso Cerno, al medico e docente Silvio Nadalin e all’imprenditore Lucio Zamò.
