Il Friuli è la prima regione in Italia su Fortnite | c' è anche la mappa di Pordenone nel famosissimo videogioco

Pordenonetoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia su Fortnite. Alcuni luoghi iconici del territorio regionale, tra cui Pordenone, sono stati riprodotti in 3D e ora fanno da sfondo alle imprese degli appassionati del videogame conosciuto in tutto il mondo.Il Friuli Venezia Giulia su Fortnite. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: friuli - prima

